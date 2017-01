Mann verletzt 24-Jährigen in Hof und droht mit Waffe

Eine Holzlatte zertrümmerte am frühen Mittwochmorgen in der Hofer Innenstadt ein 24-Jähriger auf dem Kopf eines gleichaltrigen Mannes, bevor er seinen Kontrahenten noch mit einer Waffe bedrohte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Täter kurze Zeit später fest, berichtet die Polizei.



Gegen 0.45 Uhr, am Mittwochmorgen, war das spätere Opfer gemeinsam mit einem Bekannten in der Königstraße unterwegs, als sie von dem Tatverdächtigen verfolgt wurden. In der Weißenburgstraße attackierte der Verfolger den 24-Jährigen plötzlich von hinten mit einer Holzlatte, die er ihm mehrmals auf den Kopf schlug. Sein zu Boden gegangenes Opfer bedrohte der Täter anschließend noch mit einer Schreckschusspistole, die einer scharfen Pistole täuschend ähnlich sah, und an der er mehrere Ladebewegungen durchführte.



Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Der Verletzte und sein Bekannter alarmierten bei der nahegelegenen Bundespolizeiinspektion am Bahnhof die Hofer Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen zeigte bereits kurze Zeit später Erfolg, als der Tatverdächtige nur wenige Straßen weiter von den Beamten festgenommen und die Pistole sichergestellt werden konnte.



Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat für Tötungsdelikte bei der Kriminalpolizei Hof.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging am Mittwoch gegen den 24-Jährigen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes. Polizeibeamte lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Wie sich bei der Vernehmung des Mannes herausstellte, dürfte es sich bei der Attacke wohl um einen Racheakt gehandelt haben.