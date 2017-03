Mann stirbt bei Wohnhausbrand im Landkreis Hof

Eine 81 Jahre alte Bewohnerin musste zudem mit einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.Wie die Polizei berichtet, bemerkten kurz nach 22.30 Uhr mehrere Anwohner starke Rauchentwicklung sowie Flammen an dem Wohnhaus in der Burgsteinstraße und setzte den Notruf ab.Die über 60 Einsatzkräfte der alarmierten umliegenden Feuerwehren bekämpften den Brand und suchten einen zu Einsatzbeginn noch vermissten Hausbewohner in dem stark verrauchten und immer noch brennenden Wohnhaus. Der Bewohner wurde später tot im Haus aufgefunden.Eine 81 Jahre alte Bewohnerin musste mit einer Rauchgasvergiftung zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Löscharbeiten war die Burgsteinstraße in Geroldsgrün gesperrt. Nach ersten Maßnahmen durch Beamte der Polizeiinspektion Naila hat der Kriminaldauerdienst aus Hof sowie die Staatsanwaltschaft aus Hof die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Ursache des Feuers übernommen.