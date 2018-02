Mann sticht Polizisten nieder - Prozessauftakt in Hof

Er soll den Beamten im vergangenen Sommer am Marktredwitzer Bahnhof niedergestochen haben. Den Ermittlungen zufolge stand der Angeklagte im Verdacht, auf einer Zugfahrt von Tschechien nach Deutschland Drogen geschmuggelt zu haben.Bei einer Kontrolle am Bahnhof in Marktredwitz soll er sich zunächst normal verhalten, dann aber ein Messer gezückt haben. Nach dem Angriff auf den Polizisten flüchtete der Mann zunächst, konnte aber kurze Zeit später gefasst werden.