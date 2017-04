Lkw kracht auf A72 bei Hof in Baustelle - Reflex rettet Fahrer das Leben

Mit viel Glück überstand ein 60-jähriger Lkw-Fahrer einen Unfall am Montag unverletzt. Bei der Kollision mit einem Warnleitanhänger wurde sein Lkw auf der A72 bei Trogen (Landkreis Hof) völlig zerstört.



Im Zuge von Bauarbeiten zwischen dem Dreieck Hochfranken und der Landesgrenze Sachsen wurde die rechte Fahrspur der A72 in Richtung Chemnitz am Montag teilweise gesperrt. Schon im Vorfeld der Baustelle wurde die Geschwindigkeit deshalb auf 80 km/h beschränkt. Zusätzlich wurde ein schwerer Lkw der Autobahnmeisterei Rehau samt Warnleitanhänger am Baustellenbeginn positioniert.



Ein zur Mittagszeit von der A 93 kommender 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Oberbayern übersah das von weitem erkennbare Absperrgerät laut Polizei und krachte ungebremst in den Anhänger.



Reflexartig riss der Fahrer dann noch das Steuer nach rechts und schrammte mit eingedrücktem Führerhaus zwischen dem schweren Lkw der Autobahnmeisterei und der äußeren Schutzplanke hindurch.



Blitzreaktion rettet Fahrer das Leben

Diese Blitzreaktion rettete dem Mann wahrscheinlich das Leben. Unverletzt konnte er schließlich aus dem total zerstörten Lkw steigen.



Glücklicherweise wurden auch die an der Schutzplanke hantierenden Mitarbeiter der Autobahnmeisterei weder gefährdet noch verletzt.



Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird von polizeilicher Seite aus auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Autobahnmeisterei konnte ihr beschädigtes Gerät selbst bergen.



Für den auffahrenden Lkw mit Münchener Zulassung musste ein großer Kranwagen anrücken. Eine Vollsperrung war nicht von Nöten. Der Verkehr lief auf der linken Spur am Unfallort vorbei, so dass es zu keinen größeren Stauungen kam.