Ladendieb in Hof verletzt drei Menschen

Ein 38-jähriger Mann hat heute Morgen gegen 9.40 Uhr versucht, Parfüm aus einem Drogeriemarkt in der Hofer Innenstadt zu stehlen.Eine Angestellte erwischte ihn dabei und hielt zusammen mit anderen den Dieb fest. Ein in Zivil eingesetzter Polizeibeamter, der in dem Drogeriemarkt tätig war, bemerkte den Tumult und konnte den Mann festnehmen.



Der Ladendieb hatte Parfum im Wert von knapp 360 Euro entwendet, teilt die Polizei mit. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Hausverbot verhängt. Weiterhin wird er sich für seine Taten vor Gericht verantworten müssen.



Eine Angestellte der Drogerie wurde auf den Mann aufmerksam, als er seinen Rucksack schulterte. Sie vermutete, dass der Mann Flacons mit Parfüm eingesteckt hatte und versuchte ihn aufzuhalten. Beim Fluchtversuch des Parfumdiebes wurde ein 34-jähriger Mann vor dem Ladengeschäft auf die Szene aufmerksam und kam der Angestellten zur Hilfe. Der in Zivil eingesetzte Polizeibeamter der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Hof, der zeitgleich in der Drogerie arbeitete, habe den Tumult bemerkt, kam hinzu und nahm den Dieb fest.