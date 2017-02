Kreis Hof: Nach Sekundenschlaf auf A 93 in die Leitplanke gefahren

Eine 20-Jährige aus Norddeutschland war wohl zu lange am Steuer gewesen, bevor sie am Donnerstagabend auf der A 93 bei Gattendorf (Landkreis Hof) in die Leitplanken gefahren ist.



Die Frau räumte gegenüber der Hofer Verkehrspolizei ein, dass sie kurz eingeschlafen war. Daher kam sie mit ihrem Pkw nach links ab und kollidierte mit der linken Leitplanke, berichtet die Polizei. Dort blieb sie schließlich stehen.



Die Frau wurde bei dem heftigen Zusammenstoß leicht verletzt. Das BRK brachte sie in das Krankenhaus in Hof. Den Sachschaden am Auto bezifferten die Beamten auf 8.000 Euro und somit Totalschaden.



In Fahrtrichtung Norden war die Autobahn für 45 Minuten gesperrt. Ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung erwartet die übermüdete Frau.