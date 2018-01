Kreis Hof: Mädchen (7) von Auto erfasst und in Straßengraben geschleudert

Schwerste Kopfverletzungen erlitt ein 7-jähriges Mädchen aus Münchberg bei einem Verkehrsunfall am Sonntag um 17 Uhr auf der Südumgehung. Dies berichtet die Polizei.



Eine Autofahrerin aus dem Landkreis Hof fuhr dort mit ihrem Pkw in Richtung Straas. An der Kreuzung zur Hinteren Höhe stand am rechten Fahrbahnrand ein Mädchen mit ihrem Hund. Ihre 7-jährige Schwester war noch auf der anderen Straßenseite. Das Kind rannte unvermittelt los und wollte zu ihrer Schwester.



Das fahrende Auto hatte sie offensichtlich übersehen. Das Mädchen wurde von dem Auto erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Hohe Warte nach Bayreuth geflogen.



Die Autofahrerin erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Anordnung der anwesenden Jour-Staatsanwältin ein Gutachter zugezogen. Das Unfallfahrzeug, an dem ein Schaden in Höhe von 3000 Euro entstand, wurde sichergestellt.