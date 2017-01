Kreis Hof: Jagdhund beißt Skilangläufer in den Unterschenkel

Zu einem Fall der fahrlässigen Körperverletzung kam es am Sonntagmittag in Rehau, wie die Polizei berichtet.



Ein 59-jähriger Skilangläufer aus Burgthann war auf der Loipe oberhalb der Kornbergabfahrt unterwegs, als plötzlich ein freilaufender Jagdhund auf ihn zukam. Der Hund griff den Sportler unvermittelt an und biss ihn in den rechten Unterschenkel. Der Hundehalter, ein 54-jähriger Hofer, muss sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.