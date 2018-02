Kreis Hof: Auto kracht auf Holztransporter - Mutter und ihre zwei Kinder schwer verletzt

Im Landkreis Hof ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden, wie die Polizei berichtet.Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Haidengrün und Uschertsgrün war eine 39-jährige Fahrerin war mit ihren zwei Kindern im Alter von 7 und 10 Jahren in Fahrtrichtung Uschertsgrün unterwegs. Nach ersten Ermittlungen dürfte die tiefstehende Sonne die Unfallursache für das Auffahren auf ein am Fahrbahnrand stehendes, forstwirtschaftliches Erntefahrzeug sein.Bei dem Aufprall wurden alle drei Insassen schwer verletzt. Ein Kind wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der 59-jährige Forstarbeiter, der mit dem Abladen von Holzstämmen beschäftigt war, erlitt einen Schock.