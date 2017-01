Kleinwagen überschlägt sich in Hof

Gestern gegen 17 Uhr hat sich ein Auto in Hof überschlagen, teilt die Polizei mit. Der 18-jährige Fahrer des Kleinwagens war auf der Wunsiedler Straße stadteinwärts unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und krachte in einen Gartenzaun.



Die Polizei schätzt, dass der Renault Clio nach dem Überschlag nur noch Schrottwert hat. Glücklicherweise bleib nach Polizeiangaben beim Sachschaden und niemand wurde verletzt.