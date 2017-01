Kellerbrand in Hof: Zwei leicht verletzte Bewohner

Zwei Leichtverletzte und circa 5.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht zum Montag in der Hofer Bismarckstraße. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen, wie sie berichtet.



Eine Bewohnerin wählte, gegen 2.15 Uhr, den Notruf, nachdem sie den Brand in dem Wohnhaus in der Bismarckstraße bemerkt hatte. Da das Treppenhaus beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits stark verqualmt war, musste die Feuerwehr mehrere Bewohner aus den oberen Stockwerken zum Teil mittels Drehleiter aus dem Anwesen holen.



Mit einer leichten Rauchgasvergiftung brachte der Rettungsdienst zwei von ihnen in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte das Feuer möglicherweise im Bereich des Kellers entstanden sein. Noch in den Morgenstunden kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes vor Ort. Brandfahnder haben inzwischen die Ermittlungen zur bislang unklaren Ursache des Feuers übernommen.