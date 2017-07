Internet-Betrüger mit elf Identitäten auf Autohof im Landkreis Hof festgenommen

von DPA

Seine elf Decknamen nützten ihm nichts: Die Polizei hat in einem Autohof an der Autobahn 9 bei Berg (Landkreis Hof) einen europaweit gesuchten Betrüger festgenommen. Der Deutsche war bereits seit zwei Jahren auf der Flucht, obwohl gleich zwei Haftbefehle gegen ihn vorlagen.



Wie die Polizei am Montag (3. Juli) mitteilte, hatte der 40 Jahre alte Mann unter falschem Namen im Internet Waren bei verschiedenen Versandhäusern bestellt und nicht bezahlt. Zum Teil bot er die Elektrogeräte und Kleidungsstücke auch erneut zum Verkauf an, lieferte sie aber nicht an die Käufer aus. Nach dem europäischen Haftbefehl muss der am Freitag aufgeflogene Mann nun für zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Außerdem liegt noch ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 40-Jährigen vor.