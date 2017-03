Hof: Zwei Schwerveletzte bei Unfall auf der B15

An der Anschlussstelle Moschendorf auf der B 15 bei Hof kam es Donnerstag um 16.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt.



Ein 78-jähriger Fahrzeugführer krachte auf den BMW einer 49-Jährigen auf, die verkehrsbedingt warten musste. Der Aufprall war so heftig, dass der BMW auf den vor ihm wartenden Peugeot geschoben wurde.



Dabei wurden zwei Personen schwer und eine leicht verletzt. Aufgrund der hohen kinetischen Energie wurde das Fahrzeug des Verursachers und der BMW so schwer beschädigt, dass sie von einem örtlichen Abschleppunternehmen von der Fahrbahn geborgen werden mussten.



Der Sachschaden ist immens und dürfte wohl über 30.000 Euro liegen.