Hof: Ignoranter Autofahrer bespuckt Fußgängerin

Einen nicht ganz alltäglichen Fall nahm gestern ein Beamter der Polizeiinspektion Hof in der Wache auf. Eine 45-jährige Frau erschien zur Anzeigeerstattung, da sie von einem Pkw-Fahrer angespuckt wurde.



Die Geschädigte war als Fußgängerin am Bahnhof on Hof unterwegs. Im Bereich des Postgebäudes wollte sie dann den Fußgängerüberweg überqueren. Ein Opel-Fahrer ignorierte die Frau jedoch und fuhr einfach unvermindert weiter. Die Frau musste sogar einen Schritt zurückgehen.



Wie es das Schicksal wollte, sah man sich nur wenig später ein zweites Mal. In der Königstraße traf sie auf den Fahrer des Opels und sprach ihn auf sein Fehlverhalten an. Nach Angaben der Fußgängerin stieß sie bei ihrem Gegenüber jedoch nicht gerade auf Verständnis. Dieser ging auf die Dame zu und titulierte sie mit unflätigen Worten. Dem jedoch nicht genug - um seine Worte zu untermauern, spuckte er ihr noch in das Gesicht. Die Frau spuckte reflexartig zurück.



Als Antwort darauf folgte dann ein kraftvolles Wegschubsen, sodass die Anzeigeerstatterin rückwärts gegen ein geparktes Auto fiel. Dabei verletzte sie sich leicht am Oberarm. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, der sich gestern gegen 13.00 Uhr in der Königstraße ereignete. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09281/7040 entgegen genommen.