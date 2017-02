Hof: Geschwisterpaar greift Polizisten an - vier Beamte verletzt

Vier leichtverletzte Beamte sind das Ergebnis eines Polizeieinsatzes am Sonntagmorgen in der Marienstraße in Hof.



Gegen 05.30 Uhr war der Polizei eine Schlägerei vor der Altstadtpassage gemeldet worden. Mehrere Streifenwagen fuhren sofort zum Einsatzort. Dort angekommen, konnten die sämtlich alkoholisierten Widersacher zunächst getrennt werden. Als es dann an die Identitätsfeststellung der Beteiligten ging, trieb es ein 20-jähriger Mann laut Polizei "auf die Spitze". Der junge Mann verweigerte zunächst jegliche Angaben und Kooperation, so dass er vorläufig festgenommen werden musste. Dabei setzte er sich dann massiv zur Wehr, schlug und trat nach den eingesetzten Beamten - schließlich war er nur mittels Einsatz von Pfefferspray unter Kontrolle zu bringen. Seine mitanwesenden 18-jährige Schwester war damit offensichtlich nicht einverstanden und griff ihrerseits die Beamten an. Beide hatten für die Einsatzkräfte zudem nicht druckreife Schimpfworte parat.



Nach seiner Erstversorgung musste sich der 20-jährige Mann im Krankenhaus der Entnahme einer Blutprobe unterziehen. Bei der Auseinandersetzung vor der Festnahme erlitten vier Polizeibeamte leichtere Verletzungen in Form von Prellungen und Abschürfungen.



Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sind nun die Folge für die Geschwister.