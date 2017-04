Fünf Verletzte und hoher Schaden nach Unfall in Hölle

Ein heftiger Verkehrsunfall hat am Sonntagnachmittag am Höllberg bei Hölle im Landkreis Hof laut Polizei fünf Verletzte und jede Menge Blechschaden gefordert.



Zum Unfall kam es, als die 48-jährige Fahrerin eines Ford-Ranger den Höllberg hinauffuhr und dabei nicht bemerkte, dass der vor ihr fahrende Touran anhielt, um nach links abbiegen zu können.



Die 48-Jährige krachte in das Heckdes Tourans.



Glück im Unglück, dass der 32jährige Touranfahrer und seine weiteren drei Fahrzeuginsassen, ebenso wie die 48-jährige Ford-Ranger-Fahrerin, dabei nur leichte Verletzungen erlitten haben.



Sie wurden allesamt ins Krankenhaus gebracht. Den Blechschaden am Touran schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro, den am Ford-Ranger auf rund 20.000 Euro.