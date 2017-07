Frontal gegen Schutzplanke: 56-Jähriger erleidet schwere Verletzungen an der Wirbelsäule

Mit schweren Verletzungen an der Wirbelsäule musste ein 56-jähriger Arbeiter nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend ins Bayreuther Klinikum geflogen werden. Er war mit einem Lkw-Kastenwagen auf der A 93 in Richtung Holledau unterwegs und wollte die Autobahn an der AS Regnitzlosau verlassen, so die Informationen der Polizei.



In der Rechtskurve der Ausfahrt fuhr er geradeaus weiter, überquerte die Grünfläche und prallte frontal gegen die Schutzplanke. Er und sein Beifahrer, der nur leicht verletzt wurde, konnten sich alleine aus dem demolierten Lkw befreien. Der Fahrer, der zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Bayreuther Klinikum geflogen werden.