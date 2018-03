Frau beim Fensterln sorgt für Polizeieinsatz in Hof

Einen gehörigen Schreck erlitt wohl eine 49-jährige Frau aus Hof am Sonntag gegen 19.30 Uhr. Die Dame saß gemütlich zu Hause in ihrer Wohnung, berichtet die Polizei, als sie plötzlich Geräusche auf ihrem Balkon wahrnahm. Verschreckt wollte sie nach dem Rechten sehen und entdeckte dabei eine Person auf dem Balkon.



Sofort eilte die Frau zum Telefon und verständigte die Polizei über Notruf. Nur wenige Sekunden später ging ein zweiter Notruf bei der Polizei ein. Die Mitteilerin, eine Nachbarin der Erstanruferin, nannte die gleiche Adresse und teilte den gleichen Sachverhalt mit: "Unbekannte Person auf Balkon".



Polizei wurde am Einsatzort von Frau überrascht

Von der Einsatzzentrale in Bayreuth wurden sofort mehrere Streifen zu der in der Stadt Hof liegenden Örtlichkeit entsandt. Ein versuchter Einbruch war nicht auszuschließen. Als die ersten Beamten am vermeintlichen Tatort eintrafen, kam ihnen eine 41-jährige Frau entgegen, bei der es sich offensichtlich nicht um eine der Mitteilerinnen handelte. Als die Beamten die sichtlich alkoholisierte Frau zur Rede stellten, kam folgender Sachverhalt ans Licht: Die Dame hatte bei einer Feier reichlich dem Alkohol zugesprochen.



Die mit über zwei Promille alkoholisierte Frau hatte noch auf der Feier ein "Date" mit einem Freund ausgemacht. Eine vorweihnachtliche Überraschung sollte das "Fensterln" beim Angebeteten sein. Leider verwechselte die "Herzdame" den Balkon - und das nicht nur einmal. Die Polizeibeamten wiesen die Dame zurecht und erklärten ihr, dass sie beim nächsten "Date" doch bitte die Klingel nehmen soll.