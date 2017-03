Drei teils schwer Verletzte nach Schlägerei in Schwarzenbach am Wald

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am frühen Sonntagmorgen auf dem Marktplatz in Schwarzenbach am Wald, nachdem die Beteiligten bereits zuvor in einer Wohnung in Streit geraten waren. Dabei erlitten drei Männer teils schwere Verletzungen. Laut Polizei ergingen gegen einen 23-Jährigen und seinen 33-jährigen Begleiter Untersuchungshaftbefehle.



Nach Erkenntnissen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft sprachen die vier Männer und zwei Frauen aus dem Landkreis Hof im Laufe der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in der Hauptstraße gemeinsam dem Alkohol zu. Bereits dort kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 23-Jährigen und einem 18-Jährigem, woraufhin die Wohnungsinhaberin den 23-Jährigen und einen 33-Jährigen vor die Tür setzte.



Als die anderen drei Gäste, zwei Männer und eine Frau, gegen 5.15 Uhr die Wohnung verließen, befanden sich die beiden zuvor Abgewiesenen immer noch in der Nähe und es kam erneut zu einem Streit.



Im Bereich des Marktplatzes griffen der 23-Jährige und der 33-Jährige schließlich die beiden anderen Männer an, schlugen und traten dabei auf sie ein. Beide Opfer zogen sich hierbei Verletzungen zu, aber auch der 23 Jahre alte Angreifer verletzte sich dabei schwer.



Die zwei Tatverdächtigen waren zunächst geflüchtet, konnten inzwischen aber festgenommen werden. Beide Männer sitzen auf Antrag der Staatsanwaltschaft seit Montag in verschiedenen Justizvollzugsanstalten ein.