Drei Verletzte bei Unfall in Hof

Am Sonntag gegen 16.50 Uhr missachtete ein 32-jähriger Mann mit seinem VW-Vento an der Hallstraße in Hof die Vorfahrt einer 48-jährigen Mazda-Fahrerin, die von rechts kam.



Es folgte ein so heftiger Zusammenstoß, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, teilte die Polizei mit.



Die Insassen des Mazda, ein 52-jähriger Mann und ein 16-jähriges Mädchen, sowie die Fahrerin selbst wurden leicht verletzt. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf zirka 5000 Euro.