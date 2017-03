Chemieunfall in Rehau: Offenbar ätzender Stoff ausgelaufen - zwei Verletzte

Zwei Mitarbeiter wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.

In der Gerberstraße in Rehau (Landkreis Hof) ist es am Dienstagmorgen zu einem Chemieunfall gekommen, bei dem Natronlauge ausgetreten ist.In einem Gebäude einer Lederfabrik war aus einem Behälter eine Natronverbindung ausgetreten, die wiederum mit einem weiteren Stoff reagiert und eine Vergasung ausgelöst hat, wie die Polizei Rehau auf inFranken.de-Anfrage mitteilte.Derzeit ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, unter anderem ein Gefahrgutzug der Feuerwehr sowie die Wehren aus Rehau und den umliegenden Gemeinden. Wie lange der Einsatz noch andauern wird, sei laut Polizei derzeit noch nicht absehbar.Natronlauge ist eine der am häufigsten verwendeten Labor- und Industriechemikalien und stark ätzend. Selbst stark verdünnt kann der Stoff schwere Schäden verursachen.