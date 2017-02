Brand in Kindergarten in Hof - Drei Erzieher und ein Kind in Klinik

In einem Kindergarten in Hof kam es am Donnerstag gegen 9.15 Uhr zu einem Brand. Das meldet die Polizei.



Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass wohl ein Stück Stoff, eine Art "Vorhang", bei einer Herdplatte Feuer fing. Bis zum Eintreffen der Polizei war das Tuch bereits gelöscht. Ein weiterer Sachschaden entstand nicht.



Drei Erzieher und ein Kind, die den Rauch eingeatmet hatten, wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst in das Hofer Klinikum verbracht. Derzeit laufen noch die Ermittlungen, wie das Tuch auf den Herd kam.