Betrunken gefahren: Polizei folgt Schlangenlinien im Schnee

Dumm gelaufen ist es für einen 38-jährigen Mann aus Hof am frühen Samstagmorgen. Gegen 02.30 Uhr fiel einer Polizeistreife im frischen Neuschnee die Spur eines Pkw auf, der offensichtlich in Schlangenlinien unterwegs gewesen war und dabei mehrfach sowohl die linke Straßenseite, als auch den Gehweg benötigte. DIes berichtet die Polizei.



Im tiefen Schnee war es ein leichtes, dieser Spur zu folgen. Und tatsächlich: Die Spur führte direkt in eine Garage am Südring. Dort war der Fahrer gerade dabei sein Auto abzustellen. Schnell war klar, warum der Mann die ganze Fahrbahn benötigt hatte. Der Alkomat zeigte 1,32 Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme und gab seinen Führerschein an Ort und Stelle ab.