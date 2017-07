"Beten wir für die Opfer": Reaktionen zum Busunglück auf A9 bei Münchberg

Erzbischof Schick ruft zum Gebet für die Opfer auf





"Einfach katastrophal" - Bürgermeister von Stammbach bestürzt





Sachsens Ministerpräsiden Tillicht und Dresdens Oberbürgermeister Hilbert zeigen sich ebenfalls betroffen





Seehofer verspricht schnelle Aufklärung





Bodo Ramelow reagiert mit Trauer und Bestürzung





Dobrindt und Herrmann fliegen zur Unfallstelle



Bei einem schweren Busunfall auf der Autobahn 9 nahe Münchberg (Landkreis Hof) sind am Montag (3. Juli) 18 Menschen ums Leben gekommen. 30 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Ein Reisebus ist nach einem Auffahrunfall komplett ausgebrannt.Die Bundesregierung hat ihr tiefes Mitgefühl für die Opfer des Busunfalls in Oberfranken geäußert. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montagvormittag in Berlin, Kanzlerin Angela Merkel habe "davon mit großer Bestürzung erfahren. "Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Angehörigen der Opfer", sagte Merkel am Montag in Berlin. Sie wünschte den Verletzten schnelle Genesung und dankte den Rettungskräften. Die Arbeit der Retter sei in einer solchen schrecklichen Situation von besonderer Bedeutung.Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat zu Gebeten für die Opfer des Busunfalls in Oberfranken aufgerufen. "Schrecklicher Busunfall auf der A9 bei #Münchberg im @BistumBamberg: Beten wir für die Opfer, unsere Gedanken sind bei den Angehörigen!", twitterte Schick am Montag. Wenige Stunden zuvor war ein Bus mit einer Reisegruppe aus Sachsen nahe Münchberg bei sich stauendem Verkehr auf einen Sattelzug gekracht und in Flammen aufgegangen. Übrig blieb nur noch ein verkohltes Gerippe des Wracks.Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich schwer betroffen über den Unfall. "Zu diesem Zeitpunkt kann ich nur sagen, dass wir mit den Angehörigen mitfühlen und denjenigen, die verletzt sind, möglichst baldige und vollständige Genesung wünschen", sagte Steinmeier am Montag bei seinem Antrittsbesuch als Bundespräsident in Baden-Württemberg.Der Bürgermeister des Marktes Stammbach, Karl Philipp Ehrler, zeigte sich betroffen: "Das ist der schlimmste Unfall, den wir je auf unserem Gemeindegebiet hatten", sagte Ehrler am Montag. "Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach katastrophal."Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat sich tief bestürzt von dem schweren Busunglück gezeigt. "Mit großer Betroffenheit habe ich den schrecklichen Unfall einer sächsischen Reisegesellschaft aufgenommen", ließ der CDU-Politiker am Montag aus dem Urlaub verlauten. Das Geschehen mache ihn sehr traurig. Den Familien und Freunden der Opfer drückte er seine Anteilnahme aus. "Den Verletzten wünsche ich schnelle und vollständige Genesung." Tillich dankte den Rettungskräften und "unseren bayerischen Freunden für ihren schwierigen Einsatz und wünsche ihnen viel Kraft".Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat den Opfern des Busunglücks und ihren Angehörigen sein Mitgefühl ausgedrückt. "Meine Gedanken und mein tiefes Mitgefühl sind bei jenen, die so plötzlich aus dem Leben gerissen worden sind, bei ihren Angehörigen und den vielen, zum Teil lebensbedrohlich Verletzten", sagte er am Montag. Zugleich bestätigte er, dass ein Teil der Fahrgäste am frühen Morgen am Dresdner Hauptbahnhof zugestiegen sei. Er dankte den Rettungskräften für ihre schnelle und professionelle Hilfe. "Möge es den Ärzten und Pflegekräften gelingen, das Leben der Verletzten zu retten."Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat den Brand als "Inferno" bezeichnet und eine schnelle Aufklärung der Unfallursache versprochen. "Wir werden als Staatsregierung alles tun, um schnellstmöglichst auch die Ursachen dieser Katastrophe aufzuklären", sagte Seehofer am Montag in Berlin. Der CSU-Chef sprach den Angehörigen sein Beileid und seine Anteilnahme aus. "Wir beten für die Verletzten, dass sie ihre Verletzungen überwinden." Seehofer machte sich am Montagabend selbst ein Bild von der Unglücksstelle. Die Helfer, die die Leichen bergen mussten, würden dieses Erlebnis ihr Leben lang nicht vergessen können, sagte Seehofer. Mit Blick auf Autofahrer, die im Stau keine ausreichende Rettungsgasse gebildet hatten, sagte Seehofer: "Die Disziplin der Leute ist ärgerlich." Er habe selbst erlebt, dass hier neue Regeln nötig seien. Der CSU-Chef appellierte an die Autofahrer, Vernunft walten zu lassen, denn auch sie selbst könnten einmal betroffen sein.Verkehrs-Staatssekretärin Dorothee Bär (CSU) sagte, die Strafen für Gaffer müssten erhöht werden. Bloße Geldstrafen reichten nicht aus - möglich seien eventuell ein Führerscheinentzug und Punkte.Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat mit Trauer und Bestürzung auf das schwere Busunglück in Thüringens Nachbarland Bayern reagiert. "Wir trauern um die Toten und bangen mit den Angehörigen", schrieb Ramelow am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Den Verletzten wünschte er gute Besserung und den Rettern viel Kraft. Bei dem schweren Busunfall auf der Autobahn 9, die von Berlin durch Thüringen in Richtung München führt, kamen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei vermutlich 18 Menschen ums Leben, 30 wurden teils schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich bei Münchberg in Franken nahe der bayerisch-thüringischen Landesgrenze.Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) haben sich vor Ort ein Bild der Lage gemacht. Sie kritisierten das Verhalten einiger Verkehrsteilnehmer scharf. Herrmann beklagte ein "völlig unverantwortliches Verhalten" mancher Autofahrer im Stau.