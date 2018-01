Autos kollidieren in Hof: 15.000 Euro Schaden

Am Mittwoch gegen 14.35 Uhr, kam es in der Doebereinerstraße / Ecke Wirthstraße in Hof zu einem schadensträchtigen Unfall. Das berichtet die Polizei.



Im Kreuzungsbereich kollidierten ein BMW und ein Renault. Aufgrund der großen Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge nicht erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.



Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein örtliches Abschleppunternehmen von der Fahrbahn geborgen werden.