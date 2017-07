Auto übersieht Rollerfahrerin in Hof - 60-Jährige schwer verletzt

Schwer verletzt musste eine Rollerfahrerin am Mittwoch nach einem Unfall in Hof in ein Klinikum eingeliefert werden.



Wie die Polizei mitteilt, kam es am Mittwoch gegen 8 Uhr in der August-Mohl-Straßezu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einer Rollerfahrerin. Eine 60-jährige Skoda-Fahrerin übersah die Krad-Fahrerin an der Kreuzung Äußere Bayreuther Straße / August-Mohl-Straße.



Die Roller-Fahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie musste mit dem BRK in das Hofer Sana Klinikum eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro.



Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/7040 in Verbindung zu setzen.