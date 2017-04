Auto prallt auf A9 in Leitplanke und brennt aus - Unfallverursacher flieht

Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen befuhr eine 34 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf die A 9 in Richtung Norden auf der mittleren Spur. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr rechts an der Frau vorbei, und fuhr vor ihr auf die mittlere Spur, und bremste dann stark ab. Die Frau bremste und wich dem vor ihr fahrenden (bzw. abbremsenden) Pkw aus und kam dabei ins Schleudern.Hierbei prallte sie zunächst in die Außenschutzplanke, wurde von dort abgewiesen, schleuderte über alle 3 Fahrspuren nach links und prallte dann in die Mittelschutzplanke. Das totalbeschädigte Fahrzeug blieb auf der linken Spur liegen und fing dann zunächst das Rauchen an und fing kurze Zeit danach Feuer und brannte vollständig aus.Ersthelfer brauchten die leicht verletzte Unfallbeteiligte aus dem Fahrzeug in Sicherheit. Während der Löscharbeiten des lichterloh brennenden Autos wurde die Fahrbahn vollgesperrt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern.Bislang ist noch nicht klar, ob der Unfallverursacher auf der durchgehenden Fahrbahn fuhr und die Unfallbeteiligte (verbotswidrig) rechts überholte oder an der Anschlussstelle Münchberg-Nord einfuhr und an der Beschuldigten vorbei beschleunigte. Der Grund des Abbremsens des Verursachers ist ebenfalls noch nicht klar.Zeugen des Unfalls mögen sich bitte mit der Verkehrspolizeiinspektion Hof, 09281/704-803 in Verbindung setzen.