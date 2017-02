Auto kommt bei Hof von Straße ab und landet im Graben

Donnerstagmorgen hat sich in Hof ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, wie die Polizei mitteilte.



Gegen 06.50 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Fahrer mit seinem Pkw von Konradsreuth in Richtung Hof. Bei der Zufahrt auf die B 15 in Fahrtrichtung Döhlau verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei geriet er auf die Leitplanke und wurde nach rechts weg katapultiert.



Der Pkw überschlug sich und blieb im Graben liegen. Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer nicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die komplizierte Bergung wurde mittels eines am Abschleppfahrzeug vorhandenen Krans durchgeführt. Dazu musste der Verkehr zeitweise angehalten werden. Es kam zu leichten Behinderungen.