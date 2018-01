60-Jähriger schleudert gegen beide Schutzplanken auf A9 bei Hof

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr zu einem Unfall auf der A9 in Helmbrechts bei Hof. Demnach geriet ein in Richtung Süden fahrender 60-jähriger Mann mit seinem Ford nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke.



Gegen Schutzplanke geschleudert

Von dort abgestoßen drehte sich das Auto um die eigene Achse und schleuderte anschließend gegen die rechte Schutzplanke. Obwohl der Aufprall stark war, blieb der sich alleine im Auto befindliche Fahrer unverletzt.



Wegen umherliegenden Fahrzeugteilen war die gesamte Richtungsfahrbahn kurzfristig total blockiert. Mit Hilfe der eingesetzten Feuerwehr Selbitz konnten zügig zwei Spuren gereinigt und wieder frei gegeben werden. Am Auto des 60-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Der Schaden an den Einrichtungen der Autobahnmeisterei wird auf 3000 Euro geschätzt.