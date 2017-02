33-Jähriger schlägt und tritt Frau in Hofer Innenstadt

Nachdem er eine 37-jährige Frau am Freitagnachmittag auf offener Straße in Hof geschlagen und getreten hatte, sitzt ein 33 Jahre alter Mann seit Samstag in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilt, ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof wegen gefährlicher Körperverletzung.



Kurz vor 16.45 Uhr gerieten die 37-jährige Hoferin und der 33 Jahre alte Mann in der Lessingstraße zunächst in einen verbalen Streit.



Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 33-Jährige mit Fäusten auf sein Opfer ein und verpasste der inzwischen am Boden liegenden Frau auch einen Tritt gegen den Kopf. Passanten, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, gingen schließlich dazwischen.



Alarmierte Polizisten aus Hof nahmen den alkoholisierten Täter noch an Ort und Stelle fest und übergaben ihn für die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei Hof.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging am Samstag gegen den 33-jährigen Wohnsitzlosen Untersuchungshaftbefehl.