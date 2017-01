21-Jähriger in Hof rastet aus: Angriff auf Polizei und Rettungskräfte

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags gegen 01.00 Uhr wurde die Polizei zur Unterstützung in die Lindenstraße in Hof beordert.



Laut Mitteilung würde ein 21-jähriger Mann dort "völlig durchdrehen". Der junge Mann sei hingefallen und hätte sich den Kopf gestoßen. Aus diesem Grund wurde auch das BRK hinzugezogen, da der Mann offenbar medizinische Versorgung benötigte. Der 21-Jährige wollte sich allerdings nicht behandeln lassen. Selbst gutes Zureden fruchtete nicht, wie die Polizei berichtet.



In aggressiver Art und Weise ging er auch gegen eine vor Ort eingesetzte Rettungsassistentin vor. Nachdem er versuchte, die Helferin zu schlagen, musste die Polizei verständigt werden. Als die Beamten eintrafen, wurden diese sofort mit diversen Schimpfwörtern betitelt. Den Beamten blieb keine Wahl: Der sich immer noch sehr aggressiv Verhaltende musste fixiert werden. Eine medizinische Behandlung war dringend erforderlich. Deshalb wurde er mit dem Rettungswagen in das Hofer Klinikum gebracht. Die Polizisten begleiteten den Transport. Im Krankenhaus bespuckte er dann noch eine Polizeibeamtin.



Den Mann erwarten nun rechtliche Konsequenzen.