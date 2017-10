100 Gramm Crystal und Waffen in Auto entdeckt - Fahrer war mit Kind unterwegs

Das richtige Gespür bewiesen Beamte der Verkehrspolizei Hof am späten Mittwochabend bei der Kontrolle von drei Personen auf einem Parkplatz an der Autobahn A9 bei Berg. Dabei entdeckten die Polizisten über 100 Gramm Crystal. Der Fahrer muss sich zudem wegen weiterer Straftaten verantworten. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof sitzen inzwischen zwei Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.



Während eines Stopps auf der Rastanlage Frankenwald West geriet zunächst der 23 Jahre alte Fahrer eines Mietwagens ins Visier der Streifenbesatzung. Während die Beamten den Mann überprüften, kamen weitere Fahrzeuginsassen, ein 29-Jähriger, eine 26 Jahre alte Frau sowie ein Kind, zum Auto zurück. Bei der Durchsuchung des Wagens wurden die Polizisten dann rasch fündig.



Im Gepäck kamen mehrere Tütchen, gefüllt mit Crystal, zum Vorschein, die die Polizisten umgehend sicherstellten. Weiterhin entdeckten sie in dem Auto Utensilien für den Konsum und Handel mit Rauschgift. Auch eine verbotene Hiebwaffe und ein Tierabwehrspray konnten sie sicherstellen. Die Verkehrspolizisten nahmen daraufhin alle drei Tatverdächtigen aus Berlin vorläufig fest. Das Kind kam vorübergehend in eine Jugendhilfeeinrichtung.



Da der 23-jährige Fahrer, wie auch die zwei erwachsenen Mitfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Tatverdächtigen wurden der Kriminalpolizei Hof für weitere Ermittlungen übergeben.



Am Donnerstag ergingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehle gegen den 23 Jahre alten Tatverdächtigen und seinem 29-jährigen Komplizen wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführen von Waffen. Die Männer sitzen inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten ein. Auch die 26 Jahre alte Beschuldigte muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.