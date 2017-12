Zwei Frauen verletzt, zwei Autos Schrott

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei 31-jährige Frauen leicht verletzt wurden, kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr, auf der Staatsstraße 2278, an der westlichen Ausfahrt Unterpreppach. Eine der beteiligten Frauen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden geht in die Zehntausende.



Zur Unfallzeit war eine der Frau mit dem ihrem weißen Audi A4 auf der Staatsstraße aus Richtung Gemünd in Richtung Ebern unterwegs. An der westlichen Einfahrt zum Eberner Stadtteil wollte sie nach links Richtung Unterpreppach abbiegen und verlangsamte deshalb ihre Geschwindigkeit. Die nachfolgende Fahrerin eines VW-Golf fuhr, wohl aus Unachtsamkeit, auf den Audi auf.



Audi wurde herumgewirbelt

Dieser wurde durch den Aufprall um 180 Grad gedreht und kam, entgegen seiner Fahrtrichtung, im Einmündungstrichter der Einfahrt nach Unterpreppach zum Stehen. Ebenfalls dort blieb der blaue Golf stehen, dieser allerdings in seiner ursprünglichen Fahrtrichtung. Die junge Frau, die aufgefahren ist, kam ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Audi wurde leicht verletzt, musste sich jedoch nicht in ärztliche Hilfe begeben. Ein Hund, der sich ebenfalls im Audi befand und nach dem Unfall zitternd am Straßenrand saß, erlitt offenbar keinen körperlichen Schaden. An den beiden, relativ neuwertigen Fahrzeugen, entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der von der Polizei auf mehrere Zehntausend Euro beziffert wurde.



Pikanter Zufall am Rande des Unfalls: Beide Fahrzeugführerinnen sind bei ein und demselben sozialen Arbeitgeber im Eberner Stadtgebiet beschäftigt.



Vorbildlicher Feuerwehrmann

Lobend hob die Polizei übrigens den Einsatz eines Mitglieds der Freiwilligen Feuerwehr Ebern hervor, der zufällig an der Unfallstelle vorbei kam, seine Warnweste überstreifte und während der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizei Ebern vorbildlich den Verkehr regelte. "Das macht der Klasse", würdigte ein Polizeibeamter vor Ort.