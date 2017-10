Zeugenaufruf im Kreis Haßberge: Mann tot in Wohnung gefunden

Todesursache noch ungeklärt



- Wer kann Angaben dazu machen, seit wann der dunkelblaue VW Golf mit HAS-Kennzeichen auf dem Pendlerparkplatz steht?



- Wer hat im Bereich des Fahrzeugs eine oder mehrere Personen festgestellt?

Am Sonntag entdeckten zwei Jugendliche ihren Onkel regungslos in seiner Wohnung in Knetzgau (Landkreis Haßberge). Der verständigte Rettungsdienst und der Notarzt konnten nur noch seinen Tod feststellen.Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben die Beamten noch keine Todesursache bekannt gegeben. Laut Polizei kann weder ein Suizid noch eine Tötung durch eine andere Person ausgeschlossen werden. Die Obduktion des Toten fand in Erlangen statt.Mittlerweile wurde das Auto des 40-Jährigen gefunden. Es stand mit Laub bedeckt auf einem Pendlerparkplatz in Knetzgau. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise geben können:Die Hinweise werden durch die Kriminalpolizei Schweinfurt unter 09721 / 202 - 1731 entgegen genommen.