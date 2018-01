Zeiler treffen sich zum Neujahrsempfang

Zum ökumenischen Neujahrsgottesdienst und anschließenden Neujahrsempfang auf dem Marktplatz versammelten sich die Christen in der Michaelskirche am Montagnachmittag. Draußen loderten bereits die Schwedenfeuer auf dem Marktplatz, als die Bläsergruppe mit Instrumentalisten aus Zeil und den Stadtteilen sowie mit Verstärkung aus Sand das "Großer Gott wir loben dich" anstimmten. Von der Empore her schwebten die Klänge hinunter zum Jesuskind und in das voll besetzte Gotteshaus. Michael Erhart und sein evangelischer Amtskollege Hans-Christian Neiber hielten diesen Festgottesdienst zum Jahresbeginn. Ein Jahr mit viel Neuem, vor allem aber ein Jahr mit vielen Aktionen zum 1000-jährigen Bestehen, wie auch Hausherr Michael Erhart eingangs sagte.