Zeil stimmt sich auf 1000-Jahr-Feier ein

Unter der Federführung von Christine Straub, Brigitte Krause und Michael Minnich stand der Zeiler Abend. Er fand am Freitag im Rudolf-Winkler-Haus statt.



Was ist ein Flashmob? Das ist ein spontaner Menschenauflauf, bei dem sich die Teilnehmer an öffentlichen Plätzen treffen, um voller Spaß ungewöhnliche Dinge zu tun. Der öffentliche Platz war am Freitagabend das vom Obst- und Gartenbauverein bewirtete Rudolf-Winkler-Haus in Zeil. Die Botschaft, dass da ein Spaß zu erwarten ist, hat wohl auch die Runde gemacht. Auf jeden Fall war der stilvoll geschmückte Saal bis auf den letzten Platz gefüllt.



Was waren nun die ungewöhnlichen Dinge des traditionellen Zeiler Abends? Reden waren es nicht, Präsentationsfolien und Ehrungen auch nicht. Vielmehr war es ein gut komponiertes Feuerwerk aus Musik, Schauspiel, Quiz und Kabarett. Und nicht nur das. Jeder Flashmob lebt davon, dass alle Anwesenden etwas gemeinsam tun. Singen zum Beispiel. Ob es nun die fränkische Adaption eines Reggaes von Bob Marley war, ein Volkslied mit dem Zeiler Jugendchor Kapala Red oder der Massenchor der Zeiler Hymne unter dem Dirigat von Oliver Kunkel. Irgendwie konnte plötzlich jeder singen und jeder hat es mit Spaß getan.



Das Ölschnabel-Trio mit Günter Bier, Karlheinz und Dieter Markl machte den Anfang, um die Besucher gesanglich einzustimmen. Die Refrains "So schön ist's in Zeil" und "Ja, so war's damals in Zeil am Main" waren sekundenschnell eingeübt und gingen zwischen etlichen lustvollen Strophen über die Zeiler Geschichte jedem Besucher leicht über die Lippen.



Der Jugendchor Kapala Red unter der Leitung von Anja Jäger kam von allen Seiten des Raums auf die Zuschauer zu und sang nach einigen A-capella-Stücken mit dem Publikum ein Quodlibet. Das ist ein Gesang, in dem verschiedene Lieder wie "O du lieber Augustin" und "Heißa Kathreinerle" gleichzeitig gesungen werden und sich zu einem neuen Klangerlebnis vermischen.



Mit einem 1000-Stimmen-Chor will die Stadt Zeil einen außergewöhnlichen Höhepunkt im kommenden Jubiläumsjahr setzen. Tausend Menschen sollen im Juni auf dem Marktplatz zusammen kommen und gemeinsam die Zeiler Hymne singen. Das musikalische Werk hat Oliver Kunkel aus Zeil eigens komponiert. Der erfahrene Musikpädagoge, Dirigent und begeisterte Sänger steckte alle mit seiner Freude an der Musik an. Er verwandelte, unterstützt von den Zeiler Chören, das gesamte Rudolf-Winkler-Haus in eine klangvolle Sangesgemeinsaft. Durch den erlebten 250-Stimmen-Gesang können alle Anwesenden nun schon erahnen, welches Erlebnis von Gemeinschaft, Glück und Gänsehaut dieser Tausend-Stimmen-Event sein wird.



"Es wird ein Jahr voller Höhepunkte werden", versprach Bürgermeister Thomas Stadelmann und die einzelnen Angebote werden zeigen, dass Geschichte lebendig werden kann. So lebendig wie Johann Langhans, der zur Zeit der Hexenverbrennung (17. Jahrhundert) Bürgermeister in Zeil war.



Altbürgermeister Christoph Winkler schlüpfte am Zeiler Abend in dessen historisches Gewand. Er erzählte Wissenswertes und Erstaunliches über die Stadtgeschichte und machte mit vielen Fragen Appetit auf die historischen Vorträge, die sich durch das gesamte Jubiläumsjahr ziehen.



Humorvoll entführten Resi und Babet (Christiane Wolfschmitt und Susanne Gareis), die aus der Zeiler Faschingsszene nicht wegzudenken sind, das Publikum in die jüngere Stadtgeschichte und bestätigten die Fülle der Angebote mit den Worten: "Wenn du do überall hi wist, muss du dir zwölf Monat Urlaub nemm."



Mit einem Quiz über historische Fotos aus der Stadt Zeil belebte Brigitte Krause das Publikum. Alle rätselten eifrig mit. Als Preise gab es Werbeartikel zum Jubiläumsjahr. Diese wurde humorvoll von den zwei Markthändlern Michl und Beppo (Michael Minnich und Rudolph Böhnlein) präsentiert. Ob Kunstkalender, Tassen, Wein- und Cocktailgläser, Comic oder Jubiläumsmünze, alles konnte sofort an einem gut bestückten Stand bei Gabi Stahl erworben werden. Das bisherige Angebot wurde am Zeiler Abend noch erweitert durch eine Faltkarte, die Fritz Wölfl mit einem eigenen Gedicht über die schöne Käppelesaussicht und einem Aquarell von Malermeister Josef Drebinger (1912 bis 1956) gestaltet hat. Als Weihnachts-, Neujahrs- oder Jubiläumsgruß aus Zeil ist diese Karte mit den anderen Artikeln in den Verkaufsstellen der Stadt, in der Postagentur und am Zeiler Weihnachtsmarkt zu erhalten.



So ein vielfältiges Programm kann leicht auseinanderfallen. Doch die Abt-Degen-Bläser aus Ziegelanger gaben dem Ganzen einen angenehmen musikalischen Rahmen und die versierte Moderatorin Sabine Mühlenhoff-Kann verknüpfte die einzelnen Darbietungen zu einem kurzweiligen Abend, der zeigte: Zeil ist gerüstet. Das Jubiläumsjahr "1000 Jahre Zeil" kann kommen.