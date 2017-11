Zeil sperrt die Hauptstraße wegen Baustelle

Nahe der Sparkasse ist ein Problem im Untergrund aufgetreten. Offenbar gab es einen Defekt an einer Abwasser- oder an einer Wasserleitung, vermutlich eher an einem Abwasserrohr. Sichtbar wurde das Problem an der Asphaltdecke der Hauptstraße.



Die Mitarbeiter haben ein tiefes Loch in die Straße gegraben und suchen nach dem Fehler. Keine leichte Aufgabe. Während der Dauer der Arbeiten muss die Hauptstraße gesperrt werden.