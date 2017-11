Zeil gerät ins Fadenkreuz des Humors

In einem englischen Adelshaus. Die Gräfin (Theresa Hoh) feiert ihren Geburtstag, nimmt freundlich die Geschenke ihrer Gäste entgegen, lästert über sie - und fällt tot um. Der Hausmeister (Max Wolfschmitt) naht, entdeckt die Dahingeschiedene und überlegt: Was ist zu tun mit der Leiche im Haus? Er sichert erste Spuren und holt einen Helfer (Klaus Oppelt), um das Opfer wegzuschaffen. Beide heben die Gräfin auf eine Schubkarre und bringen sie weg.



Erste Vermutungen über die Hintergründe des Todes stehen im Raum. "Liebschaften hat die g'habt", erzählt der Hausmeister. Der Fall muss geklärt werden. Die Polizei, Fahnder und Detektive müssen ran. Der Hausmeister veranlasst die Ermittlungen. "Irgendjemand von Ihnen ruft jetzt die Polizei", bittet er das Publikum. "Ich muss erst einmal getrink."



Spannender Kriminalfall

Hunderte von Zuschauern saßen am Samstagabend im Rudolf-Winkler-Haus und verfolgten den Kriminalfall, den die Zeiler Narrenzunft (ZNZ) vor ihren Augen ausrollte. Sie waren gespannt, wie es weitergeht. Können Sherlock Holmes (Tobias Müller) und sein Assistent Dr. Wasdenn (Dominik Bedacht) den Fall klären? Was weiß das neugierige Zimmermädchen (Anna Stadelmann)?



Sherlock Holmes und Dr. Wasdenn waren nicht die einzigen Figuren aus der Welt der Polizei, der Kriminellen und Gauner, die sich am Samstagabend auf der Bühne des Rudolf-Winkler-Hauses in Zeil tummelten. Die Narrenzunft hatte ihre Büttensitzung unter das Motto "Tatort Zeil - Aktenzeichen ZNZ ungelöst" gestellt. Miss Marple gab sich ebenso ein Stelldichein wie James Bond und die Soko Haßberge.



Unter den Zuschauern saß die Ruß'n-Mafia: Der Sander Bürgermeister Bernhard Ruß (SPD) mit Gefolge war "zu Besuch in Stadelheim". Ruß musste einiges aushalten, denn wiederholt setzte es Stiche und flogen Sticheleien von der Bühne in Richtung der Sander und vor allem der Haßfurter (was ist das Beste an Haßfurt? Sie haben gute Nachbarn). Zeil ist den Nachbarn Sand und Haßfurt in herzlicher Rivalität verbunden.



Wo ist "Rosa Sau"?

Die Soko Haßberge musste ihren eigenen Fall lösen. Das Detektiv-Duo (Gabi Leisentritt und Monika Stadelmann) suchte das entlaufene Schweinchen "Rosa Sau" - die Fahndung wird via moderner Technik auf Leinwand eingespielt. Dabei durchkämmte es die Stadt, suchte bei Geschäftsleuten, im Finanzamt ("do herinna verirrt sich ke Sau") und bei Bürgermeister Thomas Stadelmann im Rathaus, der indes nur "en Haufen Falschparker" sah. Schließlich tauchte das Schweinchen auf. Unter der Maske steckte - ein Sander, der sich in die Zeiler Büttensitzung geschlichen hatte, weil es in Sand seit Jahren keine Büttensitzungen mehr gibt.



Feuerwerk der guten Laune

Unter der Leitung des Sitzungspräsidenten, des Bürgermeisters Thomas Stadelmann, brannte die Zeiler Narrenzunft bei ihrer 49. Büttensitzung ein Feuerwerk der guten Laune ab. Tänze und Show-Nummern mit den drei Garden der ZNZ und weiteren Gruppen ("Feelstimmig", "Prinzenschwarte", "Nexdöcher") boten ebenso gute Unterhaltung wie die Büttenreden mit vielen Seitenhieben auf das lokale Geschehen. Bartl und Fonser (Christian Melchior und Dominik Syka) schilderten ihre Gebrechen als alte Männer, Michaela Pottler-Zink glänzte als Topmodel und Resi und Babet (Christiane Garreis und Susanne Wolfschmitt) feuerten Breitseiten auf örtliche Geschehnisse ab. Zum Beispiel: Der Pfarrer Michael Erhart werde jetzt Ehrenbürger im Vatikan, berichtete Resi. Schon zum 50. Mal sei er kürzlich in Rom gewesen, erzählte sie. Und der Bürgermeister war dabei, ergänzte Babet. "Der Heiligenschein wird immer größer."



Des Rätsels Lösung ...

Und wer ist nun der Mörder der englischen Gräfin? Dr. Wasdenn verkündet am Ende: "Ich habe den Fall gelöst". Der Mörder der Gräfin ist ... Halt! Es folgen noch zwei Büttensitzungen der Zeiler Narrenzunft. Das Geheimnis wird nicht verraten.