Zehnjährige erzählten spannendes Abenteuer

Alle Erstklässler der Grundschule durften in die Bücherwelt abtauchen und spannenden Geschichten lauschen. Schüler der 5. Klassen des Regiomontanus-Gymnasiums wählten Bücher aus und lasen sie den Schulneulingen vor. So zum Beispiel Luis Busch und David Klos aus der Klasse 5b. Sie entschieden sich für einen Kinderkrimi aus der Reihe "Die drei Fragezeichen" mit dem Titel "Monster-Wolke". Die beiden Zehnjährigen erzählten abwechselnd das spannende Abenteuer sehr eindrucksvoll, so dass sich die jungen Zuhörer in ihrer Fantasie die Mitwirkenden gut vorstellen konnten.

Aber auch Erwachsene hatten sich bereiterklärt, den Kindern Lesefreude zu vermitteln. So kamen unter anderem Bürgermeister Günther Werner, Stadtmanager Marc Heinz und der Geschäftsführer des Zweckverbandes Schulzentrum, Horst Hofmann, ins BIZ. Auch der stellvertretende Landrat Michael Ziegler las den jüngsten Schülern ein Buch vor. Er entschied sich für einen Klassiker, nämlich für die "Bremer Stadtmusikanten", bei dem die Kinder auch viel über ihre eigenen Haustiere daheim zu erzählen wussten. Klaus Kunkel vom Historischen Verein Haßberge präsentierte den Schülern eine Zaubergeschichte, die den Titel "Der Teddy und die Tiere" trug. Auch dabei hörten alle fasziniert zu.



Dank an ehrenamtliche Vorleser

Die Organisatorin der Veranstaltung, Bibliothekarin Sylvia Schnitzer, freute sich darüber, dass diese Veranstaltung bereits im dritten Jahr erfolgreich im BIZ veranstaltet werden konnte. Ihr Dank galt auch allen ehrenamtlichen Vorlesern, die sich dafür Zeit nahmen.



Leserausweis für das BIZ

Damit die Kinder der ersten Klassen ihrer Begeisterung für Bücher freien Lauf lassen können, erhielten sie an diesem Vormittag auch gleich ihren ersten Leserausweis für das BIZ. Stolz unterschrieben sie die Karte auf der Rückseite und freuten sich schon auf ihren ersten privaten Besuch in der Bücherei, bei dem sie sicherlich viel Lesestoff mit nach Hause nehmen werden.