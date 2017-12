Zauberhafte Atmosphäre auf dem Marktplatz

War die Besucherzahl beim Weihnachtsmarkt in den Mittagsstunden und am frühen Nachmittag auf Grund des Schneefalls und der Straßenverhältnisse noch überschaubar, so kamen beim Einbruch der Dämmerung wiederum viele Besucher in das Regiomontanus-Städtchen, um den besonderen Reiz dieses Marktes, der so gut hineinpasst in das romantische Ambiente des Marktplatzes, zu erleben. Besonders passend war in diesem Jahr der Schnee, der die Stände auf dem Markt überzuckerte und eine anheimelnde winterliche Atmosphäre zauberte.

Wiederum waren viele Stände aufgebaut, wobei deren Besonderheit darin liegt, dass sie nur von Vereinen und Verbänden aus dem Stadtbereich von Königsberg betrieben werden. Viel unterschiedlicher, meist selbst gebastelter Weihnachtsschmuck, aber auch andere Sachen wie Laternen, Vogelhäuschen, Spielsachen und vieles mehr wurden angeboten. Daneben gab es an vielen Ständen auch unterschiedliche Spezialitäten, mit denen die Besucher ihren Hunger und Durst stillen konnten.

Die Eröffnung fand pünktlich um 11 Uhr auf der Terrasse des "Goldenen Stern" statt, wo Bürgermeister Claus Bittenbrünn als langjähriger Organisator des Marktes die schon zahlreichen Besucher willkommen hieß. Eine Besonderheit war in diesem Jahr auch wieder, dass Anna-Lena Burger als Christkind mit einem Prolog den Weihnachtsmarkt eröffnete und anschließend, begleitet von zwei Engeln (Selina Wagner und Marie Säubert), die Wunschzettel der vielen Kinder einsammelte, von denen drei in den nächsten Tagen ausgelost werden. Diese Wünsche werden dann erfüllt.

Mit dabei bei der Eröffnung waren auch die Kinder der BRK-Kindertagesstätte "Unter der Burg", die mit ihrem fröhlichen Gesang von weihnachtlichen Liedern auf den Weihnachtsmarkt einstimmten. Das gesamte Rahmenprogramm wurde nur von einheimischen Posaunenchören, der Blaskapelle Hofstetten und Chören in bewährter Art und Weise bestritten. Zudem erfreuten die Kinder der evangelischen Kindertagesstätte "Die Arche", des Kinder-Kultur-Ortes und der Regiomontanus-Grundschule in der Marienkirche mit ihrem Chorgesang zahlreiche Zuhörer.

Viel Aufregung kam bei den jüngeren Besuchern des Marktes auf, als am späten Nachmittag ein großer Nikolaus den Markt besuchte und die Kinder beschenkte.

Gut besucht waren auch die Vorführungen von Zauberer Magic Richie und einer Märchenerzählerin. Großen Anklang fand zudem die von Gerlinde Bittenbrünn und Elfriede Englisch aufgebaute, sehr eindrucksvolle Krippenausstellung in der Marienkirche mit den unterschiedlichsten Darstellungen der heiligen Familie. Die für die Besichtigung erbetenen freiwilligen Spenden werden von den Organisatoren den Königsberger Kindertagesstätten, der Regiomontanus-Grundschule und der Marienkirche zugeführt.

Am frühen Abend endete der 35. Königsberger Weihnachtsmarkt mit einem weihnachtlichen Glockenspiel, das vom Rathausdach der Stadt erklang, mit dem Wunsch, dass allen Besuchern ein friedliches und frohes Weihnachtsfest und Glück im neuen Jahr 2018 beschieden sein möge.