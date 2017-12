Wieder erwischt es den Ebelsbacher Handy-Shop

"Schon wieder!?" und "Kaum zu glauben!?" Die Reaktionen der Einkäufer im Gewerbegebiet sprachen gestern Bände. Erneut hat es den Handyladen in Ebelsbach erwischt. Dies war bereits der achte Einbruch binnen zweier Jahre. Und wieder haben die Täter im Shop des Manfred Kremer alias "Handy-Manni" in der Bahnhofstraße Beute gemacht. Dabei hatten sie diesmal relativ leichtes Spiel, denn der letzte Einbruch, bei dem die Sicherheitsglasscheibe neben der Eingangstüre eingeschlagen wurde, hatte erst vom 24. November datiert. Diesmal schlugen die Eindringlinge die provisorische Holzverschalung ein, berichtet die Kriminalpolizei in Schweinfurt.



In den frühen Morgenstunden des Montags haben die bislang unbekannte Täter sich auf diese Weise Zugang zum Laden verschafft und sind mit ihrer Beute in einem Gesamtwert getürmt, den die Fahnder "im fünfstelligen Bereich" ansiedeln. Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen vier Uhr meldete eine Sicherheitsfirma einen Einbruchalarm im Handyshop in der Bahnhofstraße. Die Polizeistreife, die nur wenige Minuten später am Ort des Geschehens eintraf, stellte einen gewaltsamen Einbruch fest. Das Einbruchwerkzeug lag noch am Tatort. Im Inneren des Ladens waren mehrere Vitrinen umgeworfen und elektronische Artikel im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet worden.



Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit den zurückliegenden Einbrüchen in dem Mobilfunkshop. Seit der Laden vor drei Jahren ins Gewerbegebiet gezogen war, hat er nächtliche Diebe angezogen.

Die Einbruchsserie hatte 2016 begonnen. In einigen Fällen waren die Eindringlinge beim Einbruchsversuch gescheitert, die Alarmanlage oder die Nebelkanone hatten ihre Raubzüge vereitelt, in mehreren Fällen blieb Glasschaden zurück. Zum vierten Mal haben die Eindringlinge nun Beute gemacht. Die Ermittlungen der Polizei hatten bislang zu keinem greifbaren Ergebnis geführt.



Die Kripo hofft jetzt auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zum Tatzeitpunkt in der Umgebung der Bahnhofstraße in Ebelsbach gemacht haben und im Besonderen

verdächtige Fahrzeugen gesehen haben, welche eventuell mit überregionalen Kennzeichen versehen waren. Hinweise können unter der Telefonnummer 09721/2021731 gemeldet werden.