Wieder ein Einbruch im Handy-Laden Ebelsbach

Zwei Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag zum wiederholten Mal in einen Handyladen eingebrochen und haben nach jetzigem Erkenntnisstand mehrere Mobiltelefone entwendet, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg mitteilt.



Der Sachbearbeiter der Kripo Schweinfurt hofft mit einer Beschreibung der Täter auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Laden wurde in der Vergangenheit bereits wiederholt Opfer von Einbrüchen.



Zwischen 2.30 und 3.30 Uhr am Freitagmorgen hatten die Männer gewaltsam den Metallzaun des Geländes in der Bahnhofstraße geöffnet, auf dem sich der Handyladen befindet. Anschließend schlugen sie mit einem Vorschlaghammer die Sicherheitsscheibe des Geschäfts ein und entwendeten aus dem Inneren mehrere hochwertige Mobiltelefone. Der genaue Beuteschaden steht bislang noch nicht fest. Der Sachschaden wird mit etwa 1500 Euro beziffert.



Beschreibung der Täter

Die zwei Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Der erste Täter trug eine blaue Jacke, blaue Hose, grüne Stiefel und eine hellgraue

Mütze/Kapuze.

Der zweite Täter trug eine bordeauxfarbene Jacke, blauen Pulli, grüne Gummistiefel,

gelbe Handschuhe und eine schwarz-weiße Mütze.



Wer Hinweise zu den beiden Tätern geben kann oder sonst verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 09721/2021731 mit der Schweinfurter Kripo in Verbindung zu setzen.





Claudia Ernst

Polizeioberkommissarin

Werbesachbearbeiterin / Pressesprecherin