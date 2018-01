Wie Bischofsheim zur Stadt Zeil kam

Um 1960 gab es in Bischofsheim Kinder, die den Fortbestand ihrer Gemeinde garantieren sollten. Mit einem Geburtenzuwachs hofften die Bischofsheimer, ihre Selbstständigkeit bewahren zu können. Die Staatsregierung hatte nämlich verfügt, dass Gemeinden, die zum 31.12.1961 über weniger als 100 Einwohner verfügen, aufgelöst und eingemeindet werden sollen. Unter der Überschrift "Storch soll Bischofsheim retten" berichtete damals sogar die Deutsche Presse-Agentur.

Mit der Geburt von Friedrich Kern übersprang Bischofsheim kurz vor Jahresende tatsächlich noch die magische Zahl von 100. Das war ein Ereignis, das auch der Rundfunk und das Bayerische Fernsehen würdigten. Millionen Zuschauer erfuhren an Silvester 1961, wie der Säugling aussah, dem Bischofsheim den Fortbestand der Selbstständigkeit zu danken hatte.

In einer Reportage berichtete der Rundfunk, dass es in Bayern 143 sogenannte Zwerggemeinden unter 100 Einwohnern gebe. Hierzu zählten neben Bischofsheim auch Sechsthal. Die Sechsthaler versuchten nicht, den Storch zu bemühen, sondern verfassten in einer Bürgerversammlung eine ziemlich derbe Resolution, die in den Appell mündete: "Wir wollen unsere Freiheit behalten!"

Doch auch die Stadt Zeil sträubte sich noch Ende 1961, die "Büschelsamer" aufzunehmen. Es bestünden keinerlei wirtschaftliche, kulturelle, schulische und kirchliche Bindungen mit der Stadt Zeil. Das Walddorf grenze zudem nicht unmittelbar an die Zeiler Gemarkung. Schließlich wies Bürgermeister Rudolf Winkler noch darauf hin, dass die Gemeinde Bischofsheim eine Ablehnung durch Zeil geradezu erhoffe. Die Diskussion über das Für und Wider beruhigte sich erst einmal, zumal die Staatsregierung wegen des heftigen Widerstandes bei zahlreichen betroffenen Gemeinden zurückruderte.



"Wenigstens ins Wohnzimmer"

Selbst das Ergebnis einer Inspektion bei der Gemeinde Bischofsheim durch das Landratsamt Haßfurt entfachte keine neue Diskussion über das Thema Eingemeindung. Die Abordnung hatte 1963 festgestellt, dass sich das Amtszimmer des Bürgermeisters in dessen Schlafzimmer befand. Es wurde verlangt, dass der amtliche Raum wenigstens ins Wohnzimmer verlegt wird, oder das kleine Rathäuschen so instand gesetzt werde, dass dort eine Gemeindekanzlei eingerichtet werden könne.

Auslöser für eine erneute Diskussion war schließlich die Schulsituation. Der Gemeinderat beantragte im April 1965 die Einschulung seiner Kinder nach Zeil. Der Ausbau der Verbindungsstraße machte es möglich, dass die Kinder über die neu eingeführte Schülerbeförderung in die vollklassige Volksschule in Zeil gebracht wurden. Mit Beginn des Schuljahres 1967/68 beförderte der Zeiler Busunternehmer Stute täglich elf Bischofseimer Kinder ins Maintal.

Nach dieser vorweggenommenen kleinen Eingemeindung gelangten die "Büschelsamer" nach einer Aufklärungsversammlung mit dem rührigen Zeiler Landtagsabgeordneten Heiner Schneier zu der Erkenntnis, dass es sinnvoll sei, sich auch politisch Zeil anzuschließen. Nun erinnerte man sich daran, dass Zeil und Bischofsheim seit eh und je gutnachbarliche Beziehungen gepflegt hatten. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts betreuten sogar katholische Pfarrer und Kapläne die Bischofsheimer Protestanten. Nach einer Verfügung durch das bischöfliche Ordinariat in Würzburg durfte Nichtkatholiken ab 1845 kein kirchlicher Segen mehr gespendet werden. Ohne die Bischofsheimer "katholischen Protestanten" darüber aufzuklären, taufte, traute und beerdigte jedoch der katholische Kaplan von Zeil weiter im evangelischen Bischofsheim, bis die Umpfarrung nach Gleisenau erfolgte.



Beschluss am 26. Februar 1967

Landwirte aus Bischofsheim bewirtschafteten früher auch in den Zeiler Auen Äcker und Wiesen. Die Bischofsheimer zogen es oft vor, am Abend den beschwerlichen Heimweg nicht anzutreten. Sie übernachteten nach der Heu- und Grummeternte im Gasthaus "Deutsche Eiche", um am nächsten Tag frühmorgens auf den Wiesen im Maintal ihre Arbeit fortzusetzen und die Ernte einzuholen.

Vier Jahre vor der ersten Gebietsreform 1972 vollzog sich die Eingemeindung von Bischofsheim recht schnell. Am 26. Februar 1967 beschloss Bischofsheim, seine Selbstständigkeit aufzugeben. Obwohl die Eingemeindung nach Zeil zum 1.1.1968 erfolgte, fand erst heute vor 50 Jahren, genau ein Jahr nach dem Gemeinderatsbeschluss, im Gasthaus Hölzer die Feier statt. Der gerade erst gewählte Landrat Walter Keller bezeichnete die "Machtübernahme" der Zeiler etwas flapsig als Modell für künftige Eingemeindungen in Bayern. Zeils Zweiter Bürgermeister Anton Pottler erklärte als Vertreter des erkrankten Bürgermeisters Rudolf Winkler, Bischofsheim werde ein Teil der Stadt sein wie die vor der Stadt gelegene Grabengärten-Siedlung.

Bereits im ersten Jahr der Eingemeindung improvisierten drei städtische Arbeiter die Aufstellung eines Maibäumchens neben dem kleinen Rathäuschen. Für das Läuten des Rathausglöckchens stellte der Stadtrat eine jährliche Pauschale von 44 Mark zur Verfügung. Die Bewohner von Bischofsheim wünschten später neben dem 11- und 12-Uhr-Läuten auch noch ein Gebetsläuten bei Einbruch der Dunkelheit. Zeil erhöhte die Jahrespauschale für den bestellten Läuter auf 100 Mark. Um nach der Eingemeindung die Mobilität des Amtsboten zu verbessern, schaffte ihm der Stadtrat ein Moped an.

Justin Hölzer bekam eine Vergütung für die Haltung und Bedienung der öffentlichen Fernsprechzelle in seiner Wohnung. Hölzers Tanzsaal war in den Nachbarorten beliebt, erwies sich aber zunehmend als zu klein. Die Paare durften nur rechtsherum tanzen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Doch bereits ein Jahr nach der Zugehörigkeit zu Zeil veranstalte die Bischofsheimer Feuerwehr den Kirchweihtanz im Göllersaal. Im darauffolgenden Jahr wünschten die Neubürger sogar, dass sie zusammen mit Zeil die Kirchweih feiern dürfen. Diesen Wunsch nahm der Stadtrat schmunzelnd zur Kenntnis - und genehmigte dies. Derzeit feiert der Stadtteil Bischofsheim, der bekanntlich über keine Kirche verfügt, seine Kirchweih 14 Tage früher, zusammen mit Ziegelanger.



"Ein kostspieliges Kind"

Rückblickend stellte 1970 Zeils Dritter Bürgermeister Franz Hofmann fest, dass man dem jungen Landrat Walter Keller mit der Eingemeindung von Bischofsheim die Möglichkeit gegeben habe, eine erfolgreiche Eingemeindung an die Regierung zu melden. Doch der neue Stadtteil verursache hohe Kosten für die Wasserversorgung und die Kanalisation. Die vermeintliche Braut habe sich in ein Kind verwandelt, das noch sehr viel Geld kosten werde.

Keller beruhigte Hofmann mit der Zusicherung, der Freistaat Bayern werde für mehrere notwendige Projekte der Infrastruktur Zuschüsse in Aussicht stellen. Um flächenmäßig eine Verbindung zur Zeiler Gemarkung zu schaffen, trat der Staat links und rechts der Verbindungsstraße nach Bischofsheim eine rund 360 Hektar große Waldfläche an die Stadt Zeil ab.

Die Stadt hoffte, auch das nahtlos angrenzende, wegen seiner hohen Gewerbesteuereinnahmen aus dem Telefunkenzweigwerk finanzstarke Schmachtenberg und den Weinort Ziegelanger eingemeinden zu können. Während Ziegelanger am 1. Juli 1971 ein Stadtteil von Zeil wurde, gab Schmachtenberg erst bei der freiwilligen Gebietsreform zum 1.1.1972 seine Selbstständigkeit auf. Als Letzte folgten Krum und Sechsthal, die bei der abschließenden Gebietsreform zum 1.1.1978 zwangseingemeindet wurden. Ludwig Leisentritt