Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und zweifelnd seid, ich will euch erquicken: In Anlehnung an dieses Bibelzitat aus dem Matthäus-Evangelium darf diese Szene beim Waldgang am möglichen Andachtsplatz gewertet werden , da Herrmann Freiherr von Rotenhan (im Vordergund) die bisherigen Pläne erläuterte.Fotos. Ralf Kestel