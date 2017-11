Weitere Krippengruppe ist dringend nötig

Im ersten Teil der Mitgliederversammlung des Diakonievereins Rentweinsdorf-Ebern, die am Montagabend im Gemeindehaus stattfand, ging es im Wesentlichen um die Kindertagesstätte "Budenzauber" in Rentweinsdorf. Das Thema war für die Ausschussmitglieder aus Ebern mit Pfarrer Bernd Grosser, Gisela Lohm und Horst Arneth zwar nicht so akut, stellt aber künftig für den Rentweinsdorfer Bereich ein Problem dar.

Der Vorsitzende, Pfarrer Hans Körner, hatte eingangs in seinem Rechenschaftsbericht darauf hingewiesen, dass zurzeit 65 Kinder die Tagesstätte besuchten, nämlich sieben in der Krippe und 58 in drei Regelgruppen, wobei eine sogenannte Notgruppe im Turnraum habe eingerichtet werden müssen. Bis im Mai 2018 seien es dann mindestens 71 Kinder und überwiegend Krippenkinder, die dazukommen.

Die Leiterin der Kindertagesstätte, Katja Streng, ging noch weiter ins Detail. Fazit war, dass aus räumlichen Gründen künftig mehr Kindergartenplätze geschaffen werden müssen. Das Baugebiet "Kappelleite" wächst, und immer mehr junge Familien mit Kindern siedeln sich dort an.

Bürgermeister Willi Sendelbeck (SPD) erklärte, dass er die anstehenden Probleme gut genug kenne und sich gemeinsam mit dem Träger der Einrichtung um eine Lösung bemühe. So seien bereits gemeinsam verschiedene Möglichkeiten geprüft worden, aber bisher ohne Erfolg. Sendelbeck nannte als Alternativen einen Anbau an den Kindergarten in Richtung früherer Kühlanlage (mit Ortsstraßenverlegung), die Mitnutzung der örtlichen Grundschule, einen Neubau des Kindergartens und die Einrichtung eines "Waldkindergartens/Waldgruppe" in einem Gemeindeteil des Marktes. Fest stehe, dass eine weitere Krippengruppe dringend nötig ist.

Die Versammlung diskutierte mit den verantwortlichen Ausschussmitgliedern und der Leitung dieses Problem. Bevor eine langfristige Lösung gefunden wird, ist Bürgermeister Sendelbeck, dem der Kindergarten nach seinen Worten sehr am Herzen liegt, bereit, mit der Stadt Ebern die Möglichkeiten einer Zwischenlösung zu prüfen.

Im weiteren Verlauf listete der Vorsitzende, Pfarrer Körner, die Veranstaltungen der Kindertagesstätte auf und nannte den Frühlingsbasar, die Kirchweih-Losbude, das Sommerfest und den Laternenumzug. Die jeweiligen Einnahmen bei diesen Festen würden für Sonderausgaben und Spielzeug benötigt, wobei die Eltern bei der Verwendungsbestimmung einbezogen würden.

Der Dank des Vorsitzenden für eine konstruktive Mitarbeit im Diakonieverein richtete sich an den Elternbeirat und die Eltern Wilfried und Lotte Elflein, Hausmeister Mario Rippstein sowie an das Reinigungspersonal. Die Arbeit des Teams und der Ausschussmitglieder wurden ebenfalls gewürdigt.

Der Mitgliederstand im Diakonieverein sieht derzeit wie folgt aus: Ebern 56, Jesserndorf 7, Rentweinsdorf 63, Salmsdorf 14, Heubach 19, Treinfeld 19, Sendelbach 10, Lind 8, Eichelberg 7, Gräfenholz 5, Losbergsgereuth 5, Gerach 4 und Reckendorf/Manndorf 1. Das sind insgesamt 218 Mitglieder. An das Diakonische Werk Haßberge wurden im laufenden Jahr 5608 Euro abgeführt. Nachdem durch Tod und Austritten von Mitgliedern die Mitgliederzahl in den vergangenen Jahren gesunken ist, stimmte die Versammlung einer Beitragserhöhung von bisher jährlich 16 auf 20 Euro pro Jahr einmütig zu.

Im abschließenden Teil der Versammlung ging es um Beschlüsse für die Jahresrechnungen und Haushalte der Sozialstation und des Kindergartens. Sie wurden vom Kassierer für den Kindergarten, Helmut Vogel, für die Sozialstation von Steffi Stark und vom Kassenprüfer Armin Scheibner der Versammlung dargestellt.