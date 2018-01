Weihnachtsmarkt: Es fehlen Ideen und Macher

Scheine zählen ist Geschäftsleuten an sich nicht fremd. Am Montagabend flutschen sie nur so durch die Finger: Die Coupons des Weihnachts-Preisrätsels wurden gezählt, die Gewinner der 137 Preise ermittelt (Namensliste am Ende des Artikels). Dass die Kassen im Zusammenhang mit dem Adventsblättla der Tourismus- und Werbegemeinschaft (TWG) und dem Weihnachtsmarkt zuletzt nicht so klingelten wie in vielen Jahren zuvor, kam deutlich zur Sprache, wobei heftige Kritik an der Stadt als Ausrichter geübt wurde.



"Das war der schlechteste Weihnachtsmarkt, seit ich denken kann und unser Geschäft führe", klagte ein Firmeninhaber. "Der Weihnachtsmarkt ist für die Stadt und Geschäftswelt keine Aushängeschild mehr. Der eine und einzige Stand der Sportfreunde Unterpreppach in der Kapellenstraße fast ein Hohn. Warum hat man die nicht zum Marktplatz gelotst, da war doch noch Platz genug?", wurde fehlende Organisation, Vorplanung und die unzulängliche Ständepositionierung bemängelt. "In der Stadtverwaltung fühlt sich jeder ein bisschen zuständig, aber keiner richtig - von Ideen und Engagement ganz zu schweigen. Dass entsprechende Bemühung durchaus fruchten, sieht man doch bei den Schlossfesten in Eyrichshof. Da nehmen Leute die Sache in die Hand, die sie zum Erfolg führen wollen."



Seit zehn Jahren sei die Zahl der Stände und der Besucher beim Eberner Weihnachtsmarkt rückläufig. Anders als in Baunach, wo eine extra eine Organisatorin eingestellt wurde, weswegen der Markt nun als weit attraktiver empfunden werde.



Seitens einiger Vorstandsmitglieder wurde angemerkt, dass Ideen bereits im Vorfeld vom Hauptausschuss des Stadtrates in nicht-öffentlichen Sitzungen abgeschmettert wurden. "Das kriegt dann schon gar keiner mit. Was auch nur einen Euro kosten könnte, würgt der Bürgermeister sofort ab." Vorsitzende Christina Seebach-Künzel: "Seitens der Stadt wird null unternommen, um den Weihnachtsmarkt aufzuwerten."



Und der Bürgermeister wurde bei dieser Kritik nicht ausgenommen. "Da werden mords Notizen gemacht und die verschwinden dann in seiem Schreibtisch." Und ein Urteil fiel noch harscher aus: "Es viel viel geredet, aber dann selbst Sachen, die zusagt waren, nicht eingehalten."



So halten es die Geschäftsleute für ein Unding, dass den Musikkapellen am Weihnachtsmarkt keine Bühne mehr gestellt werde, weshalb kaum noch jemand spielen will.



Als neuer Ansatz wurde die Idee angesprochen, die Weihnachtsstände künftig im Anlagenring aufzustellen, was mehr Flair und Idylle verspreche.



Doch es gab auch positive Dinge zu vermelden: Die Gästezahlen im Jahresschnitt bleiben stabil auf hohem Niveau bei über 23 000 Übernachtungen, wobei fast 7000 allein auf den Wohnmobil-Stellplatz entfallen. Die Aufenthaltsdauer der Wohnmobilisten liegt nach Berechnungen von TWG-Geschäftsführerin Helen Zwinkmann bei 2,4 Tagen und "damit länger als in den Hotels". An Einnahmen auf dem Wohnmobilplatz wurden 19 000 Euro verzeichnet, denen die Personal- und Sachkosten gegenüber stehen. "Wir zahlen allein 2000 Euro für die Müllentsorgung", las Kassier Günter Dietz aus seinen Zahlen heraus.



Vorsitzende Frank Schilling freute sich, einen weiteren Helfer als Unterstützer von Platzbetreuer Hans Elflein gefunden zu haben. Die Wohnmobil-Internet- und -Facebookseiten verzeichnen zusammen mit der Seite "Ebern-aktuell" zwischen 8000 und 11000 Klicks im Monat.



Eine absolute Rekordmarke erreichte der TWG-Einkaufsgutschein mit einem Gesamtumsatz von 125 718 Euro im Jahr 2017. "Das ist Geld, das in Ebern für unsere 68 Mitgliedsbetriebe gebunden bleibt und fast schon einer eigenen Währung gleicht", freute sich Günter Dietz. In den zurückliegenden acht Jahren seien fast 660 000 Euro so an Kaufkraft gebunden worden. "Gigantisch", fand Dietz, der einen weiteren Zuwachs für möglich hält, da der größte Arbeitgeber am Ort für sein Bonussystem, mit dem Mitarbeiter für besondere Leitungen belohnt werden, Gutscheine mit einem Volumen von 40 000 Euro geordert habe. "Eine tolle Geschichte", schwärmte Vorsitzende Christina Seebach-Künzel, von einer "Sonder-Konjunktur" sprach einer anderer Teilnehmer.



Bedauert wurde, dass die Anstrengungen der TWG allgemein zu wenig wahrgenommen und seitens der Stadt auch unterstützt würden. So wurde der Gedanke, den Kirchweihmarkt sterben zu lassen, abgebogen und mit den Holzspielen ein Impuls gesetzt, der gut angenommen werde. "Das lassen wir uns über 1000 Euro kosten", stellte Günter Dietz heraus.



Bei einer anderen Veranstaltung indes zieht sich die Tourismus-Vereinigung komplett zurück. "Die Disco und Beschallungsanlage zum Faschingszug übernehmen wir nicht mehr. Das haben wir vor einem Jahr schon angekündigt", machte Seebach-Künzel klar.



Das Geld werde stattdessen anderweitig eingesetzt. So werden wieder vier TWG-Blättla erscheinen und der monatliche Bauernmarkt am Leben gehalten, auch wenn derzeit ein Milch-/Käsestand fehle. Ralf Kestel ergänzte als Beisitzer bei der Veranstaltungsübersicht einen gut besuchten Fachvortrag über das Verhalten bei Ladendiebstahl wie auch die Azubi-Begrüßung mit 75 jungen Berufsstartern.



Eine Verbesserung der Außenwirkung liegt auch Anne Schneider am Herzen. Die Geschäftsführerin mehrerer Friseur-Salons will als Neumitglied eine Initiative starten, um Jungunternehmer/innen zur Mitwirkung zu gewinnen. "Ich hab' da so zehn Leute im Kopf, die gar nichts wissen, was die TWG alles leistet. So ist es mir ja vorher auch gegangen." Deshalb will diesen (Bekannten-)Kreis direkt ansprechen, um somit auch andere Sichtweisen und Ideen einzubringen und umzusetzen.





Die Gewinner der 137 Preise des Rätsels im TWG-Adventsblättla (alphabetisch sortiert). Die jeweilige Preise können in der Apotheke am Grauturm abgeholt werden. Dort liegt auch die komplette Gewinnerliste auf wie auch im FT-Servicepoint in der Ritter-von Schmitt-Straße (Reisebüro Ebern) und bei Sehen und hören Künzel am Marktplatz:



Name Vorname Wohnort

Acosta Linda Ebern

Andreae Fritz Ebern

Ankenbrand Friedlinde Reckendorf

Appelmann Andreas Maroldsweisach

Appelmann Hannah Rentweinsdorf

Baiersdörfer Arno Salmsdorf

Bayer Amelie Altenstein

Bayersdorfer Helga Maroldsweisach

Bischoff Karola Bad Neustadt

Bornkessel Milena Untermerzbach

Bräuning Sabine Ebern

Bühler Bertholf Ebern

Deininger Edeltraud Pfarrweisach

Dirauf Marga Pfarrweisach

Dominka Traudel Ebern

Dorsch Norbert Ebern

Dressel Laura Rentweinsdorf

Ebert Galey Untermerzbach

Eck Bianca Baunach

Einwag Lieselotte Ebern

Eisfelder Klaus Pfarrweisach

Elflein-Och Elisabeth Ebern

Eller Charotte Kraisdorf

Fassl Oliver Maroldsweisach

Florschütz Cedrik Ebern

Franz Uwe Maroldsweisach

Fraunholz Sabrina Unterzettlitz

Friedel Diana Reckendorf

Gerlich Gerlinde Ebern

Glock Georg Ebern

Götzinger Yvonne Maroldsweisach

Grell Elisa Lind

Groh Jakob Unterpreppach

Gundelsheimer Erwin Gerach

Habermann Sieglinde Vorbach

Hammer Roswitha Maroldsweisach

Hanke Rita Ebern

Hauck Johanna Kraisdorf

Heim Christina Rabelsdorf

Helmerich Sonja Ebern

Heusinger Elmar Pfarrweisach

Hochrein Lukas Hofheim

Hollfelder Stefan Schönbrunn

Holzheid Tristan Voccawind

Horn M. Höchststädten

Hubert Ute Lichtenstein

Ibel Olga Unterpreppach

Iffland Gertrud Sendelbach

Jungwirth Rudolf Höchstadten

Kaiser Edelgard Ebern

Kaiser Vanessa Ebern

Kammer Sophia Ebern

Keilholz Tanja Ebern

Kestel Birgit Ebern

Kießling Ulrike Gerach

Klopf Karina Ebern

Kneuer Josef Pfarrweisach

Korn Lisa Höchstädten

Krause Brigitte Ebern

Kuhn Robert Bramberg

Kuhn Maria Pfarrweisach

Lang Katja Gerach

Leunig Katharina Ebern

Lorz Fiona Maroldsweisach

Lutter Anton Ebern

Lüttner Angelina Kirchlauter

Lutz Edgar Ermershausen

Maderstein Inge Ebern

Mahr Thomas Reckendorf

Markgraf Melitta Ebensfeld

Markgraf Jutta Ebensfeld

Martin Robert Reckendorf

Matern Janis Ebern

Meixner Dominik Gereuth

Merz Melanie Maroldsweisach

Messerer H. Ebern

Müller Siegfried Untermerzbach

Müller Tina Eyrichshof

Münzner Edith Pfarrweisach

Neubauer Günter Gerach

Neuberger Lisa Zapfendorf

Paul Edwin Ebern

Pfeufer Hans - Dieter Ebern

Plott Carina Ebern

Posekardt Manuela Dürrnhof

Prinzbach Hildegard Kraisdorf

Raab Freddy Gerach

Radicke Nadine Pfaffendorf

Rambacher Hans Ebern

Rambacher Katrin Gerach

Reinhard Christine Ermershausen

Reus Lea Unterpreppach

Reuß Wolfgang Rentweinsdorf

Reuter Jochen Burgpreppach

Riemer Monika Burgpreppach

Rink Waltraud Ebern

Rost Susanne Rentweinsdorf

Roth Ingrid Ebern

Rothe W. Untermerzbach

Rügheimer Alfred Pfarrweisach

Sämann Carmen Witzmannsberg

Schaad Henriette Untermerzbach

Schmidt Max Ebensfeld

Schmitt Stefan Eyrichshof

Schmitt Regine Bischwind

Schmitt Karola Ebern

Schmitt Carolin Ebern

Schmitt Agnes Reckendorf

Schnabel Gerda Ebern

Schor Daniela Kottendorf

Schuller Alexander Gerach

Schwendner Johanna Bad Staffelstein

Sippel Irene Untermerzbach

Skorepa Andrea Ebern

Spindler Benedikt Ebensfeld

Stark Gerhard Hofstetten

Steppert Christiane Ebern

Stöhr Silke Pfarrweisach

Storf Fabian Pfaffendorf

Süppel Gerline Busendorf

Süppel Ulrich Ebern

Tonscheidt Michaela Ebern

Trinkerl Carmen Ebern

Valtin Berta Ebern

Vogl Vanessa Ebern

Voigt Unterpreppach

Voth Elias Ebern

Waidhas Heidi Ebensfeld

Weiglein Tanja Ebern

Welsch Elvira Pfaffendorf

Win Wolfgang Rentweinsdorf

Wohl Eberhard Ebern

Wohlmacher Jakob Burgpreppach

Wolfschmidt Maria Ebern

Zimmerer Ebern

Zürl Hans Rentweinsdorf

Zürl Friedrich Ebern