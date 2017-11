"Wallburg-Express" erhält "Die Raute"

Rund 200 Schülerzeitungen aller Schularten hatten sich beworben, 15 Redaktionen durften sich nun über die Auszeichnung mit dem begehrten Preis "Die Raute" freuen, darunter die Redaktion des "Wallburg-Expresses" der Georg-Göpfert-Mittelschule Eltmann. Die journalistischen Nachwuchstalente überzeugten, wie das bayerische Kultusministerium mitteilte, mit tollen Leistungen vom Einzelbeitrag über die kreative Gestaltung bis hin zur Informationsvielfalt.



Minister überreichte die Trophäen

"Redakteure einer Schülerzeitung setzen sich mit Themen auseinander, die für sie und ihre Schule eine Rolle spielen. Die Schüler gestalten dabei das Schulleben aktiv mit und bereichern die Schulfamilie durch ihre Arbeit. Darüber hinaus können sich die Nachwuchsjournalisten wichtige Kompetenzen aneignen und diese vertiefen. Nicht zuletzt üben sie demokratische Regeln ein, wenn sie im Redaktionsteam konstruktiv zusammenarbeiten, um mit kritischem Blick das Schulleben zu kommentieren und Meinungen zu bilden. Wie dies in ausgezeichneter Weise umgesetzt werden kann, zeigen die Schülerzeitungen der diesjährigen Preisträger", betonte Bildungsminister Ludwig Spaenle bei der Siegerehrung des Schülerzeitungswettbewerbs "Die Raute". Zusammen mit der Vorsitzenden der Hanns-Seidel-Stiftung, Ursula Männle, überreichte der Minister die Trophäen an die journalistischen Nachwuchstalente.

In der Kategorie Informationsvielfalt geht der Preis an den "Wallburg Express" der Georg- Göpfert-Mittelschule Eltmann. Laut der Jury wird das Titelthema "Gequälte Seelen" aus sehr verschiedenen Blickwinkeln dargestellt und durch unterschiedliche journalistische Darstellungsformen aufbereitet. Es zeige einen bunten Mix aus schulinternen Themen, außerdem würden viele Themen aus vielen Lebensbereichen der Schüler aufgegriffen.



Rund 200 Einsendungen

Die Jury, die sich aus Journalisten und Vertretern der Hanns-Seidel-Stiftung zusammensetzt, traf ihre Auswahl unter rund 200 Einsendungen. Die Sieger erhielten die Trophäe "Die Raute" (in Anlehnung an die Raute im Stiftungs-Logo) sowie 300 Euro Preisgeld. Der Preis wird seit dem Schuljahr 2009/10 an Schülerzeitungsredaktionen von Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien, Förderschulen und beruflichen Schulen vergeben und dient der Förderung journalistischen Nachwuchses. Ausgezeichnet werden die besten Leistungen in drei Kategorien pro Schulart: Journalistischer Einzelbeitrag (Artikel), Kreativität und Gestaltung sowie Informationsvielfalt. red