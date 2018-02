Wärme oben drauf und unten drunter

Warm anziehen mussten sich in diesem Jahr die Faschingsnarren, die beim Faschingszug in Burgpreppach dabei waren. Wegen der Kostümierung taten sie das aber "unten drunter". Neben der Teeniegarde, die ihr Prinzenpaar Elena I. und Raphael I. begleitete, marschierte eine der "großen" Garden mit, ihren Hoheiten Mandy I. und Steffen I. folgend. Damit man bei den Mädels auch schön die Beine sah, waren diese mit mehreren Lagen Strümpfen gegen die Witterungsunbilden geschützt.



Lediglich bei den Kindergartenkindern, die zusammen mit ihren Erzieherinnen eine Gruppe bildeten, hatten die Muttis für eine warme Jacke - oben drauf - gesorgt. Von der katholischen Kirche schlängelte sich der Zug, der vom Kindergarten Burgpreppach organisiert wurde, durch den Ort in Richtung TSV-Sporthalle, wo dann die Faschingsparty stieg. Als Narren mit im Zug dabei waren wieder Bürgermeister Hermann Niediek und seine beiden Stellvertreter Günther Stottele und Reinhold Klein sowie mit "Museumsdirektor" Heinz Braunreuther.



Mit einem gewissen Stolz auf das Anlegen einer "Gemeefelder Blumenwiese" waren die Gemeinfelder mit blumigem Wagen und farbenfroher Fußgruppe im Zug. Standesgemäß hatten sie sich als Insekten, Blumenwiesenpflanzen und -pfleger verkleidet, denn diese wollen sie mit ihrer Aktion schützen und fördern.



Bei der Gestaltung ihres Wagens frönten die "Iwinner Schrollerhüpfer" ihrer besonderen Wirtshauskultur. Wenn schon kein Biergartenbetrieb möglich ist, dann halt auf dem Wagen, Hauptsache im Freien.



Eine Fußgruppe des TSV Burgpreppach hatte sich als Herde heimischer Wildtiere formiert, von hinten angetrieben von mehreren Jägern. Als ausgelassener loser Haufen und gar nicht in Reih und Glied bildete das Männerballett des TSV den Abschluss des Zuges. Die Jungs hatten in den beiden Nächten zuvor noch eine glänzende Figur auf der Bühne der Prunksitzungen abgegeben. Für beschwingte musikalische Klänge sorgten wie in jedem Jahr die Leuzendorfer Musikanten, auch nicht in Uniform, sondern frei kostümiert.



Da mittlerweile weder auf evangelischer noch auf katholischer Seite ein geistlicher Herr im Dorf ist, trieb Pastoralrefernt Norbert Zettelmeier mit der Sammelbüchse Spenden für den Unterhalt des Kindergartens ein.