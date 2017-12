Vor dem Einkauf erst in sich gekehrt

Für die einen war es ein "Sauwetter", für andere die Vorfreude auf weiße Weihnachten. Jedenfalls schneite es beim Weihnachtsmarkt vor und an der evangelischen Kirche von Maroldsweisach dicke Schneeflocken, und man hatte keineswegs den Eindruck, dass dies die Stimmung trübte.



Eingeleitet wurde der Markt mit einer Andacht in der Kirche unter dem Thema "Mit Herz und Händen". Die Besucher wurden besinnlich auf die kommende Weihnacht eingestimmt. Ein schönes Symbol dafür, den Blick nicht nur auf das Materielle wie Geschenke zu richten, sondern auf den religiösen Hintergrund des Festes, nämlich die Ankunft des Kindes Jesu.



Am Platz vor der Kirche boten örtliche Vereine, Gruppen, Einrichtungen sowie regionale Anbieter an, was so zu einem Weihnachtsmarkt gehört. Das waren die für Weihnachten obligatorischen Mistelzweige, größtenteils selbst gefertigte Dekorartikel, davon viele aus Holz, wärmende Strickwaren wie Mützen, Schals und Handschuhe, und zum Aufwärmen natürlich Glühwein, Gebäck, Pizza und Bratwürste.



Für die veranstaltende Marktgemeinde Maroldsweisach begrüßte Bürgermeister Wolfram Thein die zahlreichen Gäste, und auch das in Weiß gekleidete Christkind (Lisa Müller-Gärtner) sprach ein Grußwort. Sogar der Nikolaus (Ralf Hartmann) streifte noch über den Markt.



Für musikalische weihnachtliche Umrahmung spielte die Weisachtaler Blasmusik auf. Mit gesungenen Weihnachtsliedern erfreute der Gesangverein "Liedertafel" aus Hafenpreppach.