Vor 25 Jahren bangte die Region um "Kufi"

Vor einem Vierteljahrhundert, in den Jahren 1992/93, stand das Unternehmen FAG Kugelfischer mit Hauptsitz in Schweinfurt kurz vor dem Aus. In der Region drohten viele Lichter auszugehen. Mehrere tausend Menschen verloren damals ihren Arbeitsplatz. Von der Krise blieb auch das FAG-Werk Bremshydraulik in Ebern nicht verschont, der bis heute größte Arbeitgeber im Landkreis Haßberge.



Für das Werk Ebern begann damals mit dem Verkauf an Echlin eine Jahrzehnte währende Verkaufsodyssee, angefangen vom US-amerikanischen Konzern bis zum heutigen Besitzer Valeo. Doch nach 25 Jahren schließt sich für das Unternehmen in Ebern auch ein Kreis.



